Usac se apresenta nesta segunda com 17 reforços e foco em 2026

O União Suzano Atlético Clube (Usac) começa, nesta segunda-feira (17), sua pré-temporada pensando no Campeonato Paulista A3 de 2026. A equipe já contratou 17 jogadores e ainda sonha com mais cinco reforços. As informações foram passadas pelo novo presidente do clube, Everton Oliveira.
“As expectativas estão boas. Estamos separando a dedo a contratação do elenco principal. Vamos iniciar a pré-temporada. Anunciamos o novo técnico, já montamos a espinha do elenco, mas ainda vão vir mais reforços. Aos poucos vai pegando forma com o decorrer da pré-temporada. Vamos com tudo para a temporada 2026”, disse o presidente.
O time será comandado pelo técnico Thiago Constância, que foi anunciado no dia 18 de outubro. No anúncio, o clube disse que o comandante tem “uma visão moderna de futebol”.
O treinador chega ao clube após levar o Mauá até as semifinais da última Bezinha, quando acabou superado pelo Ecus. Em categorias de base, ainda trabalhou no Nacional de Muriaé, Anapolina, Taquaritinga, Água Santa e Portuguesa. Também foi auxiliar no Itararé, Costa Rica EC e Patrocinense. Como treinador de equipe profissional, dirigiu o Flamengo de Guarulhos e o Mauá.
Reforços
O clube já fechou a contratação de 17 reforços entre goleiros, laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes. Mais cinco devem ser fechados ao longo da pré-temporada. Os contratados são:
Goleiros: Mateus (ex-Mauá) e Cleber (ex-Nacional de São Paulo);
Laterais: Judá (direito, ex-Nacional de Uberaba); Lucas (direito, ex-Itapirense); e Daniel (esquerdo, ex-Sport Clube Gaúcho);
Zagueiros: Luiz Matheus (ex-Budaiya, do Bahrein); Matheus Brandão (ex-SSA da Bahia); e Samir (ex-Oeste Brasil do Paraná);
Volantes: Fernando (ex-Mamoré de Minas Gerais); Pereira (ex-Oriku, da Albânia); e Caique Barbosa (ex-Santa Cruz-RS);
Meias: Allan Marques (ex-Ecus); Marquinhos (ex-Dinamo Minsk, da Bielorrúsia); e Vitinho (ex-Bataguassu do Mato Grosso do Sul);
Atacantes: Vitão (ex-Parnahyba do Piauí); Lúcio Flávio (ex-Portuguesa); e Erick (ex-Linhares do Espírito Santo).
Amistosos
O Usac também acertou seis amistosos que serão realizados antes da Série A3 se iniciar, em 25 de janeiro. Os jogos serão disputados entre novembro, dezembro e janeiro.
Os amistosos marcados são: Juventus da Mooca, em 29 de novembro, fora de casa; São José, em 6 de dezembro, fora de casa; Santo André, em 12 de dezembro, fora de casa; Ecus, em 19 de dezembro, no Suzanão; São Caetano, em 10 de janeiro, fora de casa. Ainda existe um amistoso contra o Ska Brasil, de Santana de Parnaíba, que ainda não tem data marcada.