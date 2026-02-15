Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Usac toma gol no fim e perde para o União São João de Araras

15 fevereiro 2026 - 10h23Por De Suzano
Jogadores do União São João comemoram gol contra o Suzano neste sábadoJogadores do União São João comemoram gol contra o Suzano neste sábado - (Foto: Foto: Douglas Moretti/Ag.Paulistão)

O União São João conquistou uma vitória importante na tarde deste sábado ao derrotar o União Suzano Atlético Clube (Usac) por 1 a 0, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, em duelo válido pela sétima rodada da Paulistão Série A3 Rivalo.

Com a vitória, o time ararense chegou aos dez pontos, ganhou posições na tabela e passou a figurar no sétimo lugar. Já a equipe de Suzano vive situação delicada: com cinco reveses em sete partidas, permanece com quatro pontos e retorna à zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação.

 

