Vini Jr é eleito o melhor jogador da Champions League

Vinicius Junior foi eleito pela Uefa o melhor jogador da Champions League 2023/2024. O brasileiro anotou seis gols e cinco assistências em 10 jogos na última edição. No sábado (1°), Vini Jr marcou o segundo gol na final diante do Borussia Dortmund, na vitória do Real Madrid por 2 a 0.

O jogador ainda se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas decisões da competição em toda a história. Ele também balançou as redes na decisão diante do Liverpool, na edição 2021/2022, vencida pela equipe espanhola. "Vinicius Junior realizou uma série de atuações sensacionais para o Real Madrid durante a campanha vitoriosa, contribuindo com seis gols no total, incluindo o gol decisivo na final contra o Borussia Dortmund", diz o comunicado da Uefa.

O prêmio pode aumentar as chances de Vini Jr conquistar a Bola de Ouro, como melhor jogador do mundo. O brasileiro é um dos favoritos a vencer o prêmio.