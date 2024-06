Vini Jr marca, Real Madrid vence o Dortmund e conqusita a Champions pela 15ª vez

A Europa tem dono! O Borussia Dortmund bem que tentou, mas acabou derrotado pelo Real Madrid por 2 a 0 na final da Uefa Champions League. A partida foi disputada neste sábado (1º), no Wembley, em Londres, na Inglaterra. O jogo ficou marcado pelas despedidas de Toni Kross, que anunciou aposentadoria após a Eurocopa, e Marcou Reus, que saíra da equipe alemã. Os gols foram marcados por Carvajal e Vini Jr, candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Logo após apito inicial, a partida precisou ser interrompida após alguns torcedores presentes no Wembley invadirem o gramado.

O time alemão começou melhor e teve as principais chances da primeira etapa. Foram oito finalizações do Borussia contra apenas duas do time espanhol. Aos 20 minutos, Adeyemi driblou Courtois, após passe de Schlotterbeck, mas adiantou demais e errou a finalização.

Pouco tempo depois foi a vez Füllkrug, que acertou a trave do goleiro Merengue. Mais tarde, aos 27 minutos, Courtois fez uma bela defesa e evitou o gol Adeyemi.

No segundo tempo, o Real Madrid começou assustando o adversário. Aos três minutos, Toni Kross cobrou a falta no ângulo esquerdo de Kobel, que fez uma bela defesa. Carvajal, aos 11 minutos, finalizou de primeira um cruzamento de Vinícius Jr., mas a zaga alemão amorteceu o arremate e a bola ficou fácil com o goleiro adversário. As jogadas individuais de seus principais atletas, entre eles Vini Jr., era a maior aposta do Real na partida.

Neste momento, porém, o Borussia desacelerou o ritmo Merengue e fazia uma partida segura defensivamente. Füllkrug quase inaugurou o marcador após cruzamento de Adeyemi, mas novamente o goleiro belga evitou o gol do Borussia.

O Real Madrid voltou a assustar após Vini Jr encontrar Bellingham na área, que subiu junto com Kobel, mas não conseguiu concluir a jogada. Apesar das dificuldades, o Real fez valer sua tradição na competição. Após cobrança de escanteio de Toni Kross, Carvajal subiu livre no meio da zaga Aurinegra e abriu o placar em Wembley aos 28 minutos.

O gol acordou a equipe espanhola. Bellingham quase marcou o segundo pouco tempo depois, mas a zaga desviou. Kross, em cobrança de falta, parou em Kobel. O goleiro ainda evitou o segundo do Real em outras duas oportunidades e manteve o time alemão vivo. Contudo, não evitou que Vini Jr, que aproveitou um erro na saída de bola do Borussia e marcou o gol da décima quinta conquista do time espanhol.

A equipe alemã até esboçou uma reação e marcou com Füllkrug, mas a arbitragem assinalou impedimento.A festa ficou mesmo do lado espanhol.