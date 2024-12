Vini Jr. vence o prêmio The Best da Fifa

O atacante Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo, nesta terça-feira (17), pelo prêmio The Beste, da Fifa, em premiação realizada em Doha, no Catar. É o primeiro jogador brasileiro a conseguir o prêmio, existente desde 2016.

Vini Jr desbanca, assim, os outros nove finalistas: Dani Carvajal (Real Madrid e Espanha), Haaland (Manchester City e Noruega), Valverde (Real Madrid e Uruguai), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen e Alemanha), Bellingham (Real Madrid e Inglaterra), Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid e França), Lamine Yamal (Barcelona e Espanha), Lionel Messi (Inter Miami e Argentina), Rodri (Manchester City e Espanha) e Toni Kroos (Real Madrid (aposentado) e Alemanha).

Lionel Messi, aliás, era o atual vencedor das últimas duas edições. O argentino é o líder em premiações, conquistando três vezes o troféu de melhor do mundo pela Fifa. Foram nos anos de 2019 (Barcelona), 2022 (PSG) e 2023 (Inter Miami).

Cristiano Ronaldo venceu duas vezes (em 2016 e 2017, ambas pelo Real Madrid), enquanto Lewandowski venceu outras duas (em 2020 e 2021, ambas pelo Bayern). O outro vencedor era Luka Modric, que venceu em 2018 atuando pelo Real Madrid.