LANCE LIVRE 04-04-2023

Secretarias de Dados e Saúde

As Secretarias Municipais de Transparência e Dados Abertos e Saúde, de Mogi, receberam um encontro promovido pelos pesquisadores do Hospital Israelita Albert Einstein e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), no Hospital Municipal de Braz Cubas.



Equipe de pesquisa

A equipe de pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein visitou a cidade para apresentar o projeto DIAna (Data Initiative for Analytics) e outras iniciativas voltadas à melhoria da eficiência e gestão na área da saúde.



Apresentação

A apresentação aconteceu no auditório do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas, e abordou o uso e otimização da arquitetura de dados para que todas as unidades de saúde e outros setores possam utilizá-los.



Diálogo

O diálogo foi uma troca de experiências de gestão de saúde e utilização de dados, ao explorar recursos como big data e inteligência artificial. A apresentação foi conduzida por Aline Okita, consultora clínica e por Birajara Soares Machado, coordenador de pesquisa no Hospital Israelita Albert Einstein.



Eleições do Conselho Tutelar

Suzano terá novos representantes nos dois conselhos tutelares a partir de janeiro do ano que vem. O processo que vai definir quem serão os eleitos vai ser conduzido pelo Comdicas e terá suporte da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. As inscrições ocorrem entre 3 de abril e 5 de maio, já a eleição está prevista para 1º de outubro.



Espaços

As inscrições devem ser feitas no Espaço dos Conselhos, localizado na rua Monsenhor Nuno, 595, no centro, das 8 às 16 horas. Os interessados devem atender a uma série de requisitos e apresentar os documentos que constam no edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do município em 25/03, que pode ser conferido neste link: bit.ly/42U5aSL.