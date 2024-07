LANCE LIVRE 27-07-2024

Expectativa da entrega do

Hospital Federal

Nesta semana, o DS trouxe reportagem e mostrou que as obras do Hospital Federal atingiram 64%.



Infraestrurtura

O espaço está recebendo trabalhos de infraestrutura com a implantação do revestimento de pastilhas, piso, sistema de climatização, portas corta-fogo e piso intertravado no estacionamento. As instalações elétricas do equipamento também estão sendo executadas e, de acordo com a pasta, as próximas fases da construção do novo hospital preveem a implantação da calçada em concreto armado, a passagem de cabos alimentadores e a instalação de centrais de gases medicinais.



Expectativa da presença do presidente Lula

O Hospital Federal deve ser entregue neste ano com a possibilidade da presença do presidente Lula. A primeira fase das obras foi concluída no segundo semestre do ano passado, cumprindo as etapas de estrutura e alvenaria.



Serviços

Entre os serviços que já foram concluídos estão a base e a sub-base do estacionamento; as bases para a pavimentação externa de 5 mil metros quadrados (m²); a parte elétrica exterior; a rede hidráulica; entre outros.



Recursos

O investimento total para a conclusão da primeira etapa das obras foi de R$ 23.990.638,99. Já para a segunda, estão previstos recursos da ordem de R$ 37.263.401,86.



Fases somadas

Somadas as duas fases, o custo estimado para o empreendimento, que conta com aportes dos governos federal e municipal, é de R$ 61.254.040,85.