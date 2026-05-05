LANCE LIVRE 05-05-2026

28º Festival
de Karaokê
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), participou do 28º Festival de Karaokê do Bunkyo. O evento valoriza a cultura e a tradição.
360 inscritos
“Depois de tantos anos, ver esse festival sendo realizado novamente, com grande participação, foram 360 inscritos, mostra a força dessa comunidade e a importância de manter vivas as nossas raízes”, disse o prefeito.
Defesa Civil
A Defesa Civil de Suzano intensificou, ao longo do mês de abril, a participação em treinamentos técnicos realizados em diferentes municípios, com foco na qualificação das equipes e no fortalecimento da atuação em situações de emergência.
Atividades
As atividades envolveram capacitações em Ribeirão Pires, Guarulhos e Juquitiba, reunindo agentes e promovendo a integração com conteúdos voltados ao resgate, à gestão de riscos e à preparação para o “Plano Verão 2026”.
Treinamento
Na última semana, representantes do município participaram do treinamento de “Resgate em Espaço Confinado”, realizado na quinta-feira da última semana (23/04), no Centro de Treinamento da PMS – Consultoria Ambiental e Treinamentos a Emergências, em Ribeirão Pires.
Plano de
Auxílio Mútuo
A atividade integrou o Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Alto Tietê, voltado à atuação conjunta em cenários de risco.
Capacitação
A capacitação abordou conteúdos como reconhecimento, avaliação e controle de riscos, uso de equipamentos, procedimentos de entrada em ambientes confinados e noções de resgate e primeiros socorros. Também foram reforçadas orientações sobre situações comuns atendidas pela Defesa Civil, como intervenções em galerias, poços, porões e estruturas com baixa ventilação.