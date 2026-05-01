LANCE LIVRE 01-05-2026

Projetos ambientais em São Paulo

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, marcou presença no “Festival Cidade do Futuro”, iniciativa promovida pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Associação Esportiva e Cultural CNB e a Arena O Futuro, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista.



André Chiang

O chefe da pasta, André Chiang, participou do painel do governo do Estado sobre o programa “Município VerdeAzul”, apresentando os resultados da cidade e suas próprias iniciativas de sustentabilidade, na última sexta-feira (24/04).



Suzano convidado

Suzano foi convidado para participar por conta de suas notas altas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODSs) que integram o programa estadual. Dentre as melhores posições entre as prefeituras certificadas, a cidade ficou em primeiro lugar no ranking da categoria de destinação correta de resíduos e combate ao desmatamento, como avaliado pelo Centro da Liderança Pública.



Ciclo 2022/2023

No ciclo 2022/2023, Suzano recebeu o “Selo Município VerdeAzul”, conquistando 88 pontos e o 9º lugar no ranking das cidades certificadas pelo programa estadual. Em 2024/2025, essa pontuação alcançou a marca dos 92,5 e a 6ª colocação.



Resultados

Os resultados evidenciam o compromisso da cidade com a sustentabilidade e a preservação ambiental, tornando-a uma inspiração para líderes de outras comunidades presentes no evento.



Arborização

Suzano tem iniciativas exemplares nas áreas de bem-estar animal, fiscalização ambiental e arborização urbana, como o projeto “Árvore FamiliAr”, que foi um dos tópicos da palestra, com mais de 11 mil árvores plantadas entre 2017 e 2025, sendo 2 mil só no último ano. Com a ação impressionante de mobilizar a população na participação em iniciativas ambientais, Suzano apresentou não só esses resultados como a expansão do da iniciativa por meio das ações do novo projeto “Árvore FamiliAr no Meu Bairro”.