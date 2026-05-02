LANCE LIVRE 02-05-2026

Audiência sobre água e esgoto
Uma audiência pública com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai ser realizada na Câmara de Suzano.
Explicações
Os vereadores vão cobrar explicações sobre falhas no abastecimento, aumento nas tarifas e problemas causados por obras no município. A data ainda não foi marcada.
Prestação de contas da Segurança
A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano fará a prestação de contas numa audiência pública na Câmara na segunda-feira (4), às 17 horas.
Comissão Permanente
A reunião é convocada pela Comissão Permanente de Segurança Pública do Legislativo, que tem como presidente o vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse; como relator o parlamentar Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza; e como membro José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira.
Câmara de Mogi aprova ‘Semana de Conscientização’
A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou o projeto, de autoria da vereadora Fernanda Moreno (MDB), que dispõe sobre a instituição da “Semana de Conscientização sobre a Doença de Lyme” no Município.
Objetivo
O objetivo é promover ações orientativas e preventivas voltadas à população em geral e aos proprietários de animais, especialmente cachorros.
Infecção
A doença de Lyme é uma infecção transmitida ao homem através do carrapato-estrela, que pode facilmente se alojar em cães.