LANCE LIVRE 18-04-2026

Representatividade do Alto Tietê entre os 513 deputados

O Alto Tietê tem boas expectativas de aumentar sua representativididade, entre os 513 deputados federais na Câmara, em Brasília.



Postulantes

O número de postulantes ao cargo de deputado federal deve crescer.



Equipes

Os pré-candidatos aos cargos de deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e à Câmara Federal iniciaram a montagem de equipes de assessores - jornalistas e marqueteiros, principalmente - como preparo para a campanha que ainda não se iniciou.



Redes sociais

As redes sociais vão, novamente, ser utilizados com grande frequencia na tentativa de atrair os votos dos eleitores do Alto Tietê.

Um mês

A um mês do fechamento do cadastro eleitoral, a procura pelos serviços da Justiça Eleitoral paulista já evidencia a corrida contra o tempo. Em março, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo registrou mais de 230 mil atendimentos ao eleitorado, número superior a janeiro (202.134 solicitações) e fevereiro (190.061).



Atendimentos

Com média diária acima de 8 mil atendimentos, a maior parte das pessoas (71%) buscou atendimento presencial. O TRE-SP recomenda não deixar a procura pelos serviços eleitorais para a última hora, evitando possíveis filas.



Crescimento da demanda

O crescimento da demanda também está ligado à necessidade de cadastramento biométrico para novos títulos e atualizações no documento. Em São Paulo, o eleitorado apto a votar soma 33.760.945 pessoas até o fim de março.