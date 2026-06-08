Enem: Estudantes de SP têm novo prazo para concluir inscrição

Estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio na rede estadual de ensino de São Paulo têm um novo prazo para confirmar sua participação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026. O MEC (Ministério da Educação) estendeu até a próxima sexta-feira (12) o período de inscrições para as provas.

Neste ano, o cadastro para estudantes da rede pública é automático. No entanto, para confirmar participação na prova, cada aluno precisa acessar o sistema do Enem e, na Página do Participante, escolher o município onde deseja realizar as provas, escolher a língua estrangeira (entre língua inglesa e espanhola) e, se necessário, solicitar recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social.

As provas do Enem 2026 estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. Em todo o estado de São Paulo, escolas e estudantes receberão mensagens de reforço sobre o novo prazo por meio da Sala do Futuro — aplicativo da vida escolar dos alunos da rede.

Provão Paulista

Além do Enem, estudantes da rede pública têm no Provão Paulista Seriado mais uma oportunidade de ingresso no ensino superior. Em três edições, o vestibular do Governo do Estado de São Paulo abriu mais de 46 mil vagas na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Prepara SP

A plataforma Prepara SP é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) focada na preparação gratuita de alunos do Ensino Médio para o Provão Paulista, Enem e outros vestibulares. A ferramenta oferece simulados, trilhas personalizadas, tutor virtual e correções.

No Prepara SP, estão disponíveis aulas com didática exclusiva, com duração entre sete e 15 minutos cada uma. Os conteúdos da plataforma incluem também resumos e cards e disponibilizados digitalmente, a fim de auxiliar o estudante na assimilação e recapitulação do que foi visto em aula. O uso da ferramenta não é obrigatório, mas complementa as aulas do currículo oficial e apoia estudantes na preparação para as provas que dão acesso ao ensino superior.