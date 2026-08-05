Circuito Top 20 RR lado a lado d'Os Brutos de Suzano

Na noite do último sábado, 1, aconteceu mais uma final da etapa do Circuito Top 20 RR na cidade de Porto Ferreira - o grande campeão foi Marcelo Generoso da cidade de Conchal, ambas cidades do interior paulista.

O Circuito Top 20 RR do empresário Renan Rochite valoriza muito a parceria que está completando dois anos com a comitiva Os Brutos de Suzano que vem fornecendo as premiações dos campeões das etapas com troféus e medalhas da suzanense Troféus Mastter do empresário Dionizio Maldonado e seus filhos como apoio esportivo e cultural através de amigos empresários da nossa cidade.

A parceria entre o Top 20 RR e Os Brutos de Suzano está crescendo tanto que os profissionais que trabalham no Circuito e a diretoria da comitiva suzanense já estão se tornando uma só família no cenário esportivo das competições do Circuito Top 20 RR.

O Campeonato do Circuito Top 20 RR é como um campeonato brasileiro de pontos corridos em que o peão que chegar em 1º lugar na última etapa com mais pontos acumulados ganha uma caminhonete 0Km e o lindo troféu de campeão 2026. Atualmente quem lidera o Campeonato do Circuito Top 20 RR é o atleta Marcelo Generoso, que está brigando ponto a ponto com a jovem revelação do rodeio nacional Kaic Scupim de apenas 18 anos da cidade de Rio Claro - ele até o último final de semana em Porto Ferreira vinha liderando a competição, mas Marcelo Generoso que estava em segundo lugar na classificação geral venceu com maestria a 10ª etapa do ano em Porto Ferreira 2026 e voltou a liderança do Campeonato Top 20 RR 2026. Com a vitória no último final de semana, Marcelo Generoso acumula um total de quatro troféus oferecidos pela nossa comitiva: o troféu de campeão da cidade de Tapiratiba em 2025; o segundo na cidade de Corumbataí em 2026; o terceiro em Bento de Abreu 2026 e agora quarto troféu cidade de Porto Ferreira.

Todo esse sucesso que a nossa gloriosa cidade de Suzano vem fazendo em uma dos 5 melhores circuitos de rodeio do Brasil não é por acaso, pois uma parceria bem feita como a união do Top 20 RR com Os Brutos de Suzano mostra que hoje em dia a família Top 20 RR já faz parte da nossa gloriosa cidade de Suzano.