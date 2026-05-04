Acidente deixa três feridos em Suzano

Um acidente deixou três feridos na tarde de domingo (3), na Rodovia Índio Tibiriça, em Suzano. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram a colisão entre dois veículos, sendo que um deles capotou e caiu em um barranco.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos motoristas, um homem de 64 anos, foi submetido ao teste do etilômetro e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. As três vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa.

Os veículos foram apreendidos e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante no Distrito Policial de Suzano.