Homem é preso por violência doméstica e agressão em Mogi

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (1), após uma ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e apropriação indébita na rua Benedita Aparecida Lapido, no bairro Vila Jundiaí, em Mogi das Cruzes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma denúncia de tentativa de furto de um veículo Fiat Palio azul. No local, uma testemunha indicou o suposto autor, que estava no interior de uma padaria.

Durante a abordagem, o homem se exaltou e resistiu à ação policial, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo. Em busca pessoal, os policiais localizaram uma chave de veículo com logomarca da Fiat e um telefone celular pertencente à vítima.

Ainda segundo a PM, o indivíduo havia ameaçado matar a companheira momentos antes. A mulher conseguiu retirar a chave do carro e fugir, mas foi perseguida e agredida pelo suspeito, sofrendo uma mordida na mão direita, além de chutes nas pernas.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Mogi das Cruzes, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi liberada.

O autor foi conduzido à Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência e determinou sua prisão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.