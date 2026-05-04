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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Polícia

Câmera de segurança flagra homem invadindo casa e furtando bicicleta em Suzano

Segundo a proprietária da casa, "O sentimento é de insegurança total"

04 maio 2026 - 10h55Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Câmera de segurança flagra homem invadindo casa e furtando bicicleta em SuzanoCâmera de segurança flagra homem invadindo casa e furtando bicicleta em Suzano - (Foto: Imagens cedidas ao DS)

Um homem foi filmado, na madrugada deste domingo (3), por câmeras de segurança enquanto invadia uma casa, no bairro Jardim Imperador, em Suzano, para furtar uma bicicleta. O boletim de ocorrência está sendo registrado na manhã desta segunda-feira (4), após as vítimas serem orientadas a anexar as imagens online.

A proprietária da casa, Marcela Pereira, mora com a mãe idosa e dois filhos pequenos. “Quando eu vi meu portão aberto, com o cadeado estourado pela manhã fiquei chocada. E se ele decidir voltar e invadir a casa, não se limitar somente ao quintal visto que foi ‘fácil’? O sentimento é de insegurança total”, relatou.

Segundo ela, o homem é totalmente desconhecido e a bicicleta era usada pelo namorado. “Era o jeito de ele ir para o trabalho”, disse.