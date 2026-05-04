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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Polícia

Galpão usado para desmanche de veículos furtados é encontrado em Suzano

Foram necessários três caminhões e uma retroescavadeira para transportar todas as peças e itens que estavam no local

04 maio 2026 - 11h39Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
encontraram grande quantidade de peças de automóveis no interior do imóvelencontraram grande quantidade de peças de automóveis no interior do imóvel - (Foto: Divulgação)

Um galpão utilizado para desmontar veículos furtados foi encontrado pela Polícia Militar, neste sábado (2), na Rua Edna Maria de Almeida, bairro Jardim Das Lavras Mirim, em Suzano. Segundo a polícia, três equipes foram deslocadas para o local e encontraram grande quantidade de peças de automóveis no interior do imóvel.

Além disso, alguns itens estavam embalados, indicando que o local era usado para desmontar os automóveis, selecionar, embalar e distribuir as peças.

Depois da varredura no galpão e de constatarem que não havia nenhum infrator, os agentes passaram a identificar os itens armazenados. Seis motores que pertenciam a veículos furtados recentemente nos municípios de São Paulo e Guarulhos foram identificados.

Além dos motores, foram encontradas peças de veículos de marcas e modelos diferentes e as ferramentas usadas na atividade ilícita. Um Jammer, aparelho usado para interromper o rastreamento também foi encontrado. Após a perícia, todo o material foi apreendido, foram necessários três caminhões e uma retroescavadeira para transportar os itens. 

A ocorrência foi registrada no distrito policial central de Suzano como desmanche de veículos. Um inquérito será instaurado para identificar os responsáveis pelas peças e galpão.