Galpão usado para desmanche de veículos furtados é encontrado em Suzano

Um galpão utilizado para desmontar veículos furtados foi encontrado pela Polícia Militar, neste sábado (2), na Rua Edna Maria de Almeida, bairro Jardim Das Lavras Mirim, em Suzano. Segundo a polícia, três equipes foram deslocadas para o local e encontraram grande quantidade de peças de automóveis no interior do imóvel.

Além disso, alguns itens estavam embalados, indicando que o local era usado para desmontar os automóveis, selecionar, embalar e distribuir as peças.

Depois da varredura no galpão e de constatarem que não havia nenhum infrator, os agentes passaram a identificar os itens armazenados. Seis motores que pertenciam a veículos furtados recentemente nos municípios de São Paulo e Guarulhos foram identificados.

Além dos motores, foram encontradas peças de veículos de marcas e modelos diferentes e as ferramentas usadas na atividade ilícita. Um Jammer, aparelho usado para interromper o rastreamento também foi encontrado. Após a perícia, todo o material foi apreendido, foram necessários três caminhões e uma retroescavadeira para transportar os itens.

A ocorrência foi registrada no distrito policial central de Suzano como desmanche de veículos. Um inquérito será instaurado para identificar os responsáveis pelas peças e galpão.