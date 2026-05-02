Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Salesópolis

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (2), por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na rua XV de Novembro, na região central de Salesópolis.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de desinteligência em via pública. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais não encontraram os envolvidos, sendo informados por uma testemunha de que as partes haviam se deslocado até a Santa Casa do município.

No hospital, uma mulher relatou aos agentes que havia uma arma de fogo escondida sob o estepe de um veículo VW/Golf. Durante a vistoria, os policiais localizaram o armamento. Em seguida, outro veículo ligado à ocorrência, um Jeep/Compass, foi inspecionado, sendo encontradas 15 munições calibre .22 em seu interior.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Salesópolis. O homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, e permaneceu à disposição da Justiça.