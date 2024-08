Adolescente é baleado e morto no Jardim Revista, em Suzano

O adolescente Kauã Guilherme Ferreira Pires dos Santos, de 15 anos, morreu após ser baleado na manhã desta quinta-feira (15), no Jardim Revista, em Suzano. O caso aconteceu por volta das 11 horas, na Rua Vênus, 32.

De acordo com as informações da polícia, a vítima havia acabado de sair da Escola Estadual Oswaldo de Oliveira Lima e estava acompanhado de dois adolescentes quando um atirador - que ainda não foi identificado - chegou por trás e efetuou disparos, acertando somente a vítima. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu).

O local foi islado para perícia, que acabou por volta de 13h50.

O caso está sendo registrado no 2º Distrito Policial de Suzano e será encaminhado para o setor de homicídios de Mogi das Cruzes.