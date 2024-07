Adolescente de 14 anos morre após cair de laje de obra abandonada em Poá

Um adolescente de 14 anos morreu após cair da laje de uma obra abandonada no sábado (27), em Poá. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima, identificada como Felipe Souza, estava soltando pipa no local quando o acidente ocorreu.

De acordo com a pasta, o resgate foi acionado e o adolescente encaminhado ao Hospital de Ferraz de Vasconcelos, onde não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

A obra em questão é o Centro Educacional Poaense, situado na Rua Quintino Bocaiúva, no Jardim Santa Luzia. De acordo com a Prefeitura, o local recebe vistorias e reforçou que realizou um levantamento de custo e demanda para retomar as obras, o que ainda não ocorreu, “devido ao valor elevado e à indisponibilidade orçamentária”, segundo justificou a administração municipal, afirmando que busca parcerias para concluir o serviço.

Com relação ao acidente, a Prefeitura lamentou o ocorrido e informou que o local é totalmente cercado por gradil, mas que são alvos constantes de vandalismo e furtos, deixando brechas que facilitam o acesso em determinados pontos.