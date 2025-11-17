Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Advogada suspeita de aplicar golpes contra aposentados é presa em Mogi

Suspeita era procurada por receptação

17 novembro 2025 - 10h17Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Arquivo/DS)

Uma advogada de 49 anos procurada pela Justiça foi presa na manhã da última sexta-feira (14) no Jardim Armênia, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia militar, a suspeita aplicava golpes contra aposentados.

Durante patrulhamento pela Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, uma equipe avistou a advogada conduzindo um veículo. Através do sistema “Projeto Muralha”, da Prefeitura de Mogi das Cruzes e do Governo de São Paulo, foi constatado que a proprietária do veículo era procurada pela Justiça.

Os policiais fizeram a abordagem, identificaram a investigada e cumpriram mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal do município por receptação.

A mulher foi conduzida à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O veículo foi autuado por infrações administrativas e recolhido ao pátio municipal.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Mogi das Cruzes como captura de procurado.