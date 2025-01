Agentes da Romo apreendem motocicletas em situação irregular

A Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), grupamento que integra a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, retirou de circulação, entre a tarde e a noite do último sábado (04/01), duas motos que circulavam sem os retrovisores, após patrulhamento pelos bairros Jardim Caxangá, na Rua Roque Heroles, e Parque Santa Rosa, entre a Avenida Armando Salles de Oliveira e a Rua dos Jasmins.

Com apoio das equipes do Comando Força Patrulha e da Força Patrulha, os agentes abordaram condutores que conduziam, respectivamente, veículos dos modelos Suzuki Burgman e Honda/CG 125. Por conta da irregularidade, foi lavrado Auto de Infração de Trânsito (AIT), processo que pode culminar na aplicação de penalidade, como multa. Os motocilistas foram liberados, mas os veículos ficaram apreendidos no Pátio Municipal da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, no Parque Residencial Casa Branca.