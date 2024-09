Aluno morre após parada cardíaca em colégio de Suzano

Um aluno, de 13 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (6) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto estava em uma quadra do Colégio Ferreira Master, localizado no bairro Jardim dos Ipês, em Suzano.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado às 7h41 e chegou ao local às 7h50 para prestar atendimento à vítima, que já estava convulsionando. Ao chegar, a equipe constatou que o menino havia sofrido uma parada cardíaca. A vítima foi imediatamente encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Suzano (HMS), onde foi confirmada a morte.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Central de Suzano.

Colégio

O colégio compartilhou um comunicado aos pais informando que as aulas na parte da tarde foram suspensas. "Todas as demais atividades do dia também estão suspensas. Em breve, compartilharemos mais informações e uma nota de falecimento", informou a instituição.

Em um stories nas redes sociais o colégio publicou nota. "Nesta manhã, um dos alunos sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe do colégio realizou imediatamente os primeiros socorros e acionou prontamente o Samu e os familiares, que chegaram ao local. O aluno foi encaminhado ao hospital para receber os devidos cuidados médicos".

O colégio pediu a colaboração de todos para respeitar o momento de luto.