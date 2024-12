Atendimentos feitos pela GCM mais do que dobram em oito anos

A quantidade de atendimentos realizados pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano mais do que dobrou ao longo dos oito anos da gestão Rodrigo Ashiuchi, uma vez que foram registrados, até outubro de 2024, 6.885 serviços prestados contra cerca de 3 mil em 2017, uma elevação da ordem de 124%. Como ainda é necessário computar dos dados de novembro e dezembro, que ainda não foram consolidados, a projeção indica que, levando-se em conta a média mensal de atendimentos por mês, é possível que o número chegue a 8,26 mil e supere em quase 170% o do início da gestão.

Somente em 2024, foram realizados 1.237 atendimentos por meio da Central de Segurança Integrada (CSI), o que corresponde a 18% do total até outubro, ao passo que os casos de perturbação do sossego chegou a 717 ocorrências, além de 37 casos de tráfico de drogas e 42 de encontro de entorpecentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, a média de atendimentos em 2024 é de um caso por hora.

O processo de fortalecimento pelo qual passou a GCM no período contribuiu significativamente para a quantidade de atendimentos promovidos. Os aumentos no número de agentes em quase 50%, no de viaturas em 193% e na quantidade de armas em 1.416% resultam diretamente desse crescimento na prestação de serviços promovidos pela corporação.

Mesmo em comparação com anos mais recentes, como 2022, os dados também são positivos. Na ocasião, o ano fechou com 3.588 atendimentos, 47,8% menor do que o observado neste ano.

Para o secretário Afrânio Evaristo da Silva, o aumento da quantidade de atendimentos ao longo dos anos é fruto da melhoria da estrutura da GCM e também da qualidade da prestação do serviço.