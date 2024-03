Atuação da GCM garante localização de motos irregulares

No primeiro caso, um homem foi preso por suspeita de receptação, uma vez que segundo averiguação ele teria adquirido um veículo com queixa de roubo

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atuaram em duas ocorrências nos dias 24 e 27 de fevereiro (sábado e terça-feira) que resultaram na recuperação de duas motocicletas, uma com queixa de roubo e outra em situação irregular em razão da falta de equipamentos de segurança. Os casos foram atendidos por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

A primeira ação teve início às 16h50, quando a equipe do GPA promovia uma ronda na estrada do Furuyama, no bairro Rio Abaixo, e avistou um indivíduo ocupando uma motocicleta Honda CG, de cor preta. Ao abordá-lo e consultar a placa, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado no ano anterior. Ao ser questionado, o suspeito afirmou ter comprado a moto, porém não apresentou documentação de compra e nem portava os documentos. Diante disso, tanto o veículo quanto o suspeito foram levados à Delegacia de Polícia Central, onde o indivíduo deverá responder pelo crime de receptação, por sua vez.

No sábado, agentes da Romo circulavam pela rua Governador André Franco Montoro, no Recreio Sertãozinho, quando avistaram um motociclista em alta velocidade. Após abordagem, foi identificado que a motocicleta Sundown Web, cinza, não possuía os equipamentos obrigatórios, como retrovisores, além de estar com pneus impróprios para circulação e com a placa de identificação em desacordo com as normas vigentes. O condutor também era menor de idade. O veículo foi recolhido ao pátio municipal.

O Secretário Municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, reforçou o compromisso da GCM em retirar das ruas veículos irregulares e que podem ser utilizados para a realização de crimes. “As intervenções recentes resultaram na identificação e recolhimento de veículos em situação irregular. Estamos empenhados em garantir a segurança de todos os cidadãos e coibir práticas que possam comprometer a integridade das pessoas em nossas ruas, além de recolher veículos que podem ser utilizados para roubos e furtos”, concluiu o chefe da pasta.