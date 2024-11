Baep deverá chegar no Alto Tietê em março de 2025

O Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) poderá ser instalado no Alto Tietê em março do próximo ano. A confirmação é do secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ao deputado Marcos Damasio, durante reunião realizada na tarde desta terça-feira (5) na Assembleia Legislativa.

O Baep representa uma luta antiga do Damasio para a região, garantindo reforço no policiamento e tropas especiais para combater o crime organizado. “Lutamos há anos para que a nossa região receba uma unidade do BAEP e após estudos, muitas audiências e o compromisso do governador Tarcisio de Freitas, teremos esse avanço em segurança pública. Quem ganha é sempre a população”, afirmou.

O Batalhão garantirá, além de policiais especializados no combate ao crime organizado, um aumento significativo do efetivo e apoio no policiamento ostensivo. “Teremos mais policiais nas ruas, em todas as cidades do Alto Tietê, focados no combate ao crime e proteção do cidadão”, reforçou o deputado.