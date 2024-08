Bar no Miguel Badra é assaltado e dono fica ferido

Um bar foi assaltado na madrugada desta quarta-feira (14), no Miguel Badra. O dono do estabelecimento foi baleado no abdômen e está internado no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi abordada por volta de 1 hora por um criminoso, que roubou alguns itens do estabelecimento - ainda não se sabe quais. A esposa do dono do estabelecimento ouviu um disparo e, ao chegar no bar, viu seu marido baleado.

A vítima não corre risco de vida, já que o tiro não atingiu órgãos vitais.

A polícia informou que o local dos fatos restou prejudicado, já que não foi preservado. O bar estava trancado, não tinha marca de tiro na área externa, não havia sangue e nem objetos de interesse.

O caso foi registrado como roubo qualificado no 2º Distrito Policial de Suzano.