Bebê morre em acidente entre ônibus e carro na Mogi-Salesopolis

Um bebê, de quatro meses morreu, após um acidente entre um ônibus e um carro, na noite deste domingo (14), na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, em Mogi das Cruzes.

Os pais da criança, de 23 e 35 anos, ficaram feridos.

O carro capotou na via e colidiu contra um ônibus na contramão. Os passageiros do carro foram socorridos ao PS, mas o bebê não resistiu aos ferimentos. No ônibus ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

O local passou por perícia e foi solicitado exames do Instituto Médico Legal (IML) ao corpo da vítima.