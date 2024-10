Câmeras do 'Monitora Ferraz' ajuda na recuperação de veículo furtado

A Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, foi crucial em mais uma ação que resultou na recuperação de um veículo que havia sido furtado em cidade circunvizinha a Ferraz de Vasconcelos e, adentrou o município, sendo disparado o Sistema Detecta que culminou com a prisão de um suspeito por receptação.

Segundo informações dos agentes, uma Kombi branca com queixa de furto foi registrada pelo sistema do Monitora Ferraz, no sentido do bairro Santo Antonio, e passou a ter o seu trajeto monitorado. A Polícia Militar (PM) foi informada e interceptou o veículo na Rua IIjima, no qual apenas o condutor foi abordado.

Nada de ilícito foi encontrado com o motorista, mas veículo e motorista foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil, por suspeita de furto e receptação, no qual a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos, elaborando um Boletim de Ocorrência (B.O.) a respeito, deixando o indivíduo à disposição da Justiça.