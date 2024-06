Caminhão invade casa em Ferraz de Vasconcelos

Um caminhão invadiu uma casa na Rua Yara, no Jardim Anchieta, em Ferraz de Vasconcelos, na manhã desta sexta-feira (7). A Defesa Civil foi acionada.

De acordo com o órgão, o motorista relatou que houve uma falha nos freios. A carreta estava carregada com erva-mate. Mãe e filha dormiam na residência no momento do acidente. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao pronto-socorro São Marcos.

As vítimas estavam conscientes. O local foi isolado pela Polícia Militar (PM) e a perícia foi acionada.