Caminhão roubado é localizado com auxílio de câmeras da central de monitoramento

Um caminhão roubado foi recuperado na última quinta-feira (30/01) pelas equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM), na rua Dr. Prudente de Moraes, uma das vias mais importantes e de maior movimento de Suzano. A ação, que contou com apoio da Força Patrulha, foi possível graças ao monitoramento da Central de Segurança Integrada (CSI), que localizou o veículo que acessou a cidade com a placa adulterada.

Agentes circulavam pela região norte quando avistaram o veículo irregular entrando no município. Em contato via rádio, integrantes da Romu tomaram conhecimento da situação e abordaram o caminhão em um semáforo. Ao questionarem o motorista, o mesmo informou que o veículo havia sido roubado na rodovia Fernão Dias (BR-381) e estava sendo levado para um Renault Sandero.

Durante vistoria, os guardas notaram que havia uma fita adesiva que adulterava a placa do veículo. O caminhão também transportava uma máquina empilhadeira e equipamentos utilizados durante o roubo. O veículo e o motorista foram levados para a Delegacia de Polícia Central e o caso foi registrado como roubo e receptação.

Na mesma data, agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) apreenderam uma moto que transitava com um condutor que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso ocorreu na rua Igreja Evangélica Unificados por Cristo, no bairro Cidade Miguel Badra.

Os guardas avistaram o veículo na contramão e iniciaram acompanhamento. O homem foi abordado e estava de chinelo e sem CNH. A motocicleta também transitava com o pneu fora dos limites permitidos para uso. Por conta das irregularidades, a moto foi apreendida e levada ao Pátio Municipal. O condutor foi autuado e liberado.

Ainda na quinta-feira, um homem acionou agentes da Romu após avistar seu Corsa Wind, que havia sido furtado três dias antes, nas dependências do Suzano Shopping. Ele informou que estava negociando o próprio veículo com um homem que anunciou o carro na internet.

Os guardas foram ao local e iniciaram a verificação. Eles constataram que a placa do veículo não conferia com as informações do chassi e do motor. O homem que negociava o Corsa Wind afirmou que o carro havia sido adquirido pelo irmão e que ele pediu para mostrá-lo a um possível comprador. O documento entregue pelo indivíduo era divergente ao do veículo. Por conta das inconsistências, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Central de Suzano e permaneceu preso.

Outros casos

Nesta semana, a Romu atuou em outras ocorrências, recuperando motocicletas nos bairros Parque Palmeiras, na região sul, e Jardim São Bernardino, na zona norte. Os dois casos foram atendidos, respectivamente, na sexta-feira da última semana (24/01), na rua Nicácio da Silva Bastos, e no domingo passado (26/01), na rua Judite de Oliveira Reis.

O grupamento ainda atuou para capturar um foragido da Justiça em ocorrência registrada no bairro Miguel Badra, também na zona norte, na segunda-feira (27/01). Numa outra ação, a equipe abordou um condutor que estava dirigindo uma moto com identificação adulterada.

No caso da moto recuperada no Parque Palmeiras, a equipe avistou uma Honda Twister sendo conduzida por um motociclista sem capacete. Ele desobedeceu a ordem de parada e, assim, iniciou-se um breve acompanhamento, sendo possível abordá-lo instantes depois. Durante a abordagem, foi constatado que o emplacamento trazia informações de outra motocicleta e se tratava de produto de furto. O condutor era um menor de idade, que disse ter pego a moto emprestada de um terceiro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central e os pais foram comunicados. Mais tarde, os guardas obtiveram a informação de que o veículo pertencia a um vizinho, que também compareceu à unidade, onde informou que comprou a moto pela internet, sem saber que era produto de furto.

Já em relação ao veículo localizado no Jardim São Bernardino, uma Yamaha Fazer, os agentes receberam a informação de que dois indivíduos haviam adentrado uma área de mata com a moto. De imediato, eles foram ao local para verificar o ocorrido e fazer uma varredura, tendo êxito em encontrar o veículo, mas os suspeitos não foram localizados. Com as informações colhidas pela identificação, foi constatado que a moto havia sido roubada. Prontamente, a equipe fez contato com a proprietária.

Por fim, na terça-feira (27/11), um patrulhamento preventivo na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) possibilitou a observação de dois indivíduos trafegando em uma motocicleta Yamaha Factor sem emplacamento. O veículo continha número de chassi e de motor igualmente suprimidos. Interrogado, o condutor não soube explicar a origem da motocicleta, havendo de imediato apreensão veicular para futura análise de perícia. A dupla foi encaminhada à Polícia Civil.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, ressaltou que as equipes da GCM agiram com a presteza necessária para ter sucesso em todas as ocorrências realizadas. “Recuperamos veículos e capturamos um foragido da Justiça. Parabenizo a equipe pelo trabalho, que está garantindo mais tranquilidade aos moradores de Suzano”, destacou o titular da pasta.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.