Caminhão roubado em Minas Gerais é encontrado em Biritiba Mirim

A Polícia Militar (PM) localizou um caminhão abandonado em Biritiba Mirim, na manhã de sexta-feira (23). Segundo informações da corporação, o veículo foi roubado em Minas Gerais e abandonado no município. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo a PM, os policiais foram informados através da Central de Operações da Polícia Militar sobre o veículo abandonado. A equipe iniciou as buscas quando, na Estrada Santa Catarina, o veículo Mercedes Bens/Artego foi localizado.

O caminhão estava com o vidro do passageiro quebrado e o alarme estava disparado. De acordo com a corporação, o caminhão transportava carga de carretéis vazios e estava intacta.

Os policiais entraram em contato com a empresa responsável e descobriram que o motorista foi rendido por volta da meia-noite, em Minas Gerais, e o manteve como refém até 5 horas. A vítima foi liberada em Mairiporã, em São Paulo. O destino da carga era Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

O veículo foi periciado e conduzido até a Delegacia de Biritiba Mirim, onde ficou à disposição para liberação para empresa proprietária.