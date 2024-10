Canil da GCM recupera van roubada durante sequestro e prende suspeito

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve um homem com uma van roubada na tarde desta segunda-feira (21/10) na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na região do Raffo. O indivíduo havia acabado de participar de um sequestro em que pai e filho foram feitos reféns durante cerca de três horas por outros quatro homens em São Miguel Paulista, bairro da zona leste de São Paulo.

Os agentes do Canil receberam denúncia via Central de Comunicação da Guarda Civil Municipal (CcomGCM) sobre um roubo com retenção de vítimas ocorrido na rua Abaitinga. Pai e filho, moradores de Campinas, no interior paulista, foram abordados por três criminosos no momento em que descarregavam uma carga de matéria-prima de sorvetes na capital. Eles foram levados para outra rua e, em seguida, colocados em um veículo Ford Fiesta, de cor preta, onde foram feitos reféns e receberam ameaças. Os ladrões conseguiram realizar transferências bancárias usando o celular de uma das vítimas, causando um prejuízo estimado em R$ 2 mil.

Cerca de três horas após o início do sequestro, as vítimas foram libertadas em uma rua de São Miguel Paulista. Elas acionaram a Polícia Militar e foram até a subprefeitura do bairro, onde comunicaram a Guarda Municipal de São Paulo, ao passo que agentes do Canil em Suzano foram informados de que uma van roubada trafegava pela cidade. Eles iniciaram um patrulhamento e se depararam com o veículo, um Mercedes-Benz Sprinter, branco, na rodovia Índio Tibiriçá. Ao notar a viatura, o motorista tentou fugir realizando manobras perigosas, mas acabou parando em um posto de combustíveis e foi abordado. Ele foi conduzido ao Distrito de Polícia Central de Suzano e permaneceu preso. A van foi recuperada pelos agentes e entregue ao proprietário.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou os agentes do Canil pela recuperação da van e pela agilidade na captura de um dos indivíduos. “Os guardas foram muito rápidos na ação que culminou na prisão do criminoso. Nossa GCM é treinada justamente para dar respostas rápidas para a população. Sabemos que ser vítima de um roubo, muitas vezes, pode ser traumatizante, mas esse pai e esse filho estão um pouco mais tranquilos com a recuperação de um bem utilizado para o trabalho deles”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.