Canil prende um por tráfico no Alterópolis e Força Patrulha localiza drogas no Jardim Cacique

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um indivíduo por tráfico de entorpecentes no Jardim Alterópolis, por meio da atuação do grupamento Canil, e localizou 107 porções de entorpecentes no Jardim Cacique, por conta do trabalho da Força Patrulha. Os casos ocorreram na tarde desta quinta-feira (16/01) e na madrugada do último domingo (12/01). O resultado das ações garantiu, ao todo, a retirada de 276 unidades de substâncias ilícitas das ruas, sendo 75 de maconha, 68 de crack e 133 de cocaína.

A prisão por tráfico no Jardim Alterópolis foi possível após patrulhamento pela rua Eziquiel Corrêa Machado, onde foi avistado um indivíduo em terreno baldio com uma sacola, que tentou fugir quando percebeu a aproximação da viatura. Os agentes realizaram a abordagem e a verificação do conteúdo do recipiente, encontrando os entorpecentes acondicionados para comercialização com 11 porções de maconha, oito de crack e 19 de cocaína.

A equipe seguiu fazendo uma varredura pelo local, com o cão do grupamento, conseguindo identificar outras duas sacolas com mais 38 unidades de maconha, 17 de crack e 76 de cocaína. Ao ser questionado, o indivíduo abordado confessou que estava no local com o intuito de traficar as substâncias apreendidas. Diante dos fatos, os agentes conduziram o rapaz e todo o material encontrado para o 2° Distrito Policial do Boa Vista.

Já a ocorrência relacionada ao grupamento Força Patrulha, no Jardim Cacique, foi desencadeada após patrulhamento pela rua Rio Grande do Norte. Os agentes suspeitaram da reação de um indivíduo, que se assustou com a presença da viatura e saiu do local onde estava na via.

Apesar dos esforços, os agentes não conseguiram capturar o indivíduo por conta da escuridão, mas a equipe identificou duas sacolas após varredura pelo local. Em uma delas havia 38 unidades de cocaína, 43 de crack, 26 de maconha e quatro frascos de lança-perfume. Na outra, foi encontrada uma quantia de R$ 225,95. Os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, parabenizou as equipes do Canil e da Força Patrulha pela atuação nessas duas ocorrências, que garantiram a retirada de drogas das ruas e uma prisão por tráfico. “Nossos agentes estão circulando por toda a cidade, mantendo um patrulhamento efetivo que tem dado resultado. Diariamente estamos apreendendo substâncias ilícitas e conduzindo os indivíduos que estão realizando práticas criminosas para os distritos policiais”, declarou.