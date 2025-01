Canil recupera moto roubada e localiza 151 porções de entorpecentes no Miguel Badra

O grupamento do Canil, da Guarda Civil Municipal (GCM), atendeu a duas ocorrências no bairro Cidade Miguel Badra que resultaram na recuperação de uma moto roubada e na localização de 151 porções de entorpecentes. O veículo foi encontrado no último sábado (25/01), na rua Edmilson Rodrigues Marcelino; já o caso envolvendo tráfico de drogas ocorreu na sexta-feira passada (24/01), na rua Rubens Pimentel de Medeiros.

A ação relacionada à motocicleta foi desencadeada após denúncia de um munícipe, que relatou ter avistado a moto abandonada. De pronto, a equipe foi averiguar a situação e encontrou o veículo em Itaquaquecetuba, no dia anterior, depois que dois indivíduos armados renderam o proprietário. Assim que o veículo, uma Dafra Apache, foi recuperado, a vítima foi acionada para reaver o bem.

Na oportunidade, a equipe do Canil acabou avistando uma outra moto no mesmo local, do modelo Taiga 50, mas, nesse caso, não foi possível identificar o proprietário, já que o veículo estava com o número de chassi raspado. A moto foi conduzida para a Delegacia de Polícia Central.

Já a localização dos entorpecentes aconteceu após patrulhamento preventivo, quando os agentes do Canil avistaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da viatura, largou uma sacola e fugiu.

A equipe verificou o conteúdo do recipiente, constatando que se tratava de substâncias ilegais que estavam embaladas e prontas para a venda. Diante disso, foi decidido utilizar o cão Taurus para realizar buscas mais detalhadas. O animal identificou mais uma sacola contendo produtos semelhantes, que possibilitaram a localização total de 41 unidades de cocaína, 12 de crack e 98 unidades de maconha, que foram encaminhadas ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, destacou que a equipe do Canil esteve atuante no bairro Miguel Badra para atender com êxito as duas ocorrências. “Garantimos a recuperação de um veículo no dia seguinte ao roubo e localizamos mais uma quantidade expressiva de entorpecentes, com a contribuição do cão do grupamento”, declarou o chefe da pasta.

