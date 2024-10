Carreta com botijões de gás colide com caminhão e tomba no Rodoanel

Uma carreta carregada com botijões de gás tombou após colidir com um caminhão na manhã desta terça-feira (1º), no trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), em Suzano

O acidente deixou duas vítimas, uma em estado moderado e outra em estado grave, que foram encaminhadas para o Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

Atualmente, as pistas 1 e 2 estão liberadas, enquanto a pista 3 permanece interditada no quilômetro 109, sentido Dutra. O congestionamento se estende dos quilômetros 108 a 109.

Equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias e funcionários da concessionária trabalham no local.

A matéria está em atualização.