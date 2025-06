Carro capota em córrego e vítimas são salvas pela GCM

Um veículo perdeu o controle na madrugada deste domingo, e acabou capotado em um córrego em Jundiapeba. A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes foi acionada para atender a ocorrência e salvou um casal no interior do veículo. A mulher foi socorrida para a Santa Casa da cidade e passa bem. O condutor apresentava consciência e recusou atendimento médico.

De acordo com a Secretaria de Segurança Publica de Mogi das Cruzes, foi preciso que a GCM tivesse uma atuação rápida, já que o veículo obstruía a saída de esgoto, contribuindo para o enchimento rápido do córrego e causando grande risco de afogamento do casal dentro do veículo. “Assim, não foi possível aguardar a chegada da viatura de resgate. Nossa equipe agiu de forma rápida e resgatou as vítimas do acidente, encaminhando para posterior atendimento médico”, explicou o secretário de Segurança de Mogi, Gilberto Ito.