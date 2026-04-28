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Jornal Diário de Suzano - 28/04/2026
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Polícia

GCM de Mogi é afastado após jogar bicicleta de entregador em córrego

Vídeo mostrando a ocorrência ganhou atenção nas redes sociais

28 abril 2026 - 14h11Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Captura de tela do vídeo mostra momento em que o GCM está jogando a bicicleta do entregador no córregoCaptura de tela do vídeo mostra momento em que o GCM está jogando a bicicleta do entregador no córrego - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes que foi filmado jogando a bicicleta de um entregador em um córrego durante uma abordagem no Jardim Oropó foi afastado do trabalho. O caso aconteceu na sexta-feira (24), mas o vídeo começou a ter mais atenção nesta segunda-feira (27).

Na filmagem, é possível ver a placa da viatura além das marcações do veículo da Ronda Escolar. Durante a ocorrência, o entregador relata que o pneu de sua bicicleta foi furado pelos guardas, antes de ela ser jogada no córrego. 

Os agentes solicitaram os documentos do homem para o registro da ocorrência, mas ele não os entregou. Ainda na gravação, o entregador mostra uma mochila térmica vermelha que utiliza para fazer entregas, dizendo estar indignado com a situação.

A redação do DS procurou a Prefeitura de Mogi das Cruzes para saber quais providências foram tomadas. Veja a nota:

“Por determinação da prefeita Mara Bertaiolli, a Secretaria Municipal de Segurança afastou imediatamente o guarda civil municipal alvo de denúncia de comportamento inadequado das atividades operacionais.

Também foi aberto processo de sindicância junto à Corregedoria da Guarda Civil Municipal para apurar a conduta, que não compactua com as diretrizes da administração municipal, que prima pela qualidade da prestação de serviços e respeito ao cidadão. 

A Secretaria de Segurança reitera o compromisso com atuação dentro da legalidade e de apuração rigorosa dos fatos.”

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