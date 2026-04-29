Polícia Militar realiza Operação Força Total em todos os municípios paulistas

A Polícia Militar de São Paulo realiza nesta quarta-feira (29) a Operação Impacto Força Total, ação de abrangência nacional, mobiliza policiais simultaneamente todos os 645 municípios.

A operação, coordenada pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, integra o calendário mensal da corporação e tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e preventivo nas regiões com indicadores criminais elevados, com foco especial em crimes contra o patrimônio.

No estado de São Paulo, a operação envolve equipes do Comando de Policiamento da Capital (CPC), do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), dos Comandos de Policiamento do Interior (CPI-1 ao 10), além das unidades especializadas de Choque (CPChq), Trânsito (CPTran), Rodoviário (CPRv), Ambiental (CPAmb) e Aviação (CAvPM).

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acompanha a operação em tempo real por meio do programa Olho de Águia, garantindo coordenação centralizada e resposta imediata às ocorrências identificadas durante a operação, que segue até o final do dia.

Na área do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 1, o planejamento concentra esforços no combate ao roubo e furto de veículos e de pedestres, com ênfase na área de atuação do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A definição desse recorte territorial decorre da análise dos indicadores criminais da região, que orienta o posicionamento das equipes nos pontos e horários de maior incidência.

“A Operação Impacto Força Total é uma demonstração concreta da capacidade de mobilização da Polícia Militar paulista. Acionar simultaneamente todas as nossas unidades especializadas em todos os municípios do estado, em um único dia, é resultado de planejamento, integração e do comprometimento de cada policial com a segurança da população”, afirmou o coronel Carlos Lucena, coordenador operacional da PM.

A realização da operação responde a uma estratégia contínua sobre os índices criminais. O uso do Olho de Águia como ferramenta de coordenação centralizada permite que as equipes em campo recebam informações em tempo real, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a efetividade das abordagens ao longo de todo o dia de operação.