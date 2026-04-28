GCM de Ferraz resgata arara-canindé encontrada em via pública

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou o resgate de uma ave silvestre da espécie arara-canindé, encontrada em via pública nas proximidades do Cemitério Parque do Cambiri.

A ocorrência teve início após um munícipe avistar o animal enquanto transitava pela região. Preocupado com a segurança da ave, ele realizou o recolhimento e a entregou a uma equipe da GCM.

Durante a avaliação inicial, os agentes identificaram tratar-se de uma arara-canindé, espécie nativa conhecida pela plumagem azul e amarela e protegida pela legislação ambiental brasileira. Apesar de não apresentar sinais aparentes de maus-tratos ou ferimentos, o animal demonstrava comportamento compatível com domesticação, estando manso e sem condições imediatas de voo.

Diante da situação, a ave foi encaminhada à GCM Ambiental de Guarulhos, onde passará por avaliação técnica e receberá os cuidados necessários para destinação adequada.

De acordo com o comandante da GCM, Cléverson Ramos, a atuação reforça o papel da corporação também na proteção ambiental. “Nossa equipe está preparada para atuar não apenas na segurança urbana, mas também em ocorrências que envolvem o meio ambiente. Esse resgate demonstra a importância da conscientização da população e do trabalho integrado para a preservação da fauna silvestre”, destacou.

A ação evidencia o compromisso da Guarda Civil Municipal com a proteção ambiental, o bem-estar animal e a preservação das espécies.