Guardas civis municipais femininas de Poá são homenageadas em cerimônia na Alesp

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizou, na manhã desta terça-feira (28), uma cerimônia em homenagem ao trabalho das guardas civis municipais femininas. Entre as profissionais reconhecidas estiveram as agentes poaenses 2ª Inspetora Kelly Aparecido, 2ª Inspetora Aline da Silva Aragão e a GCM 2ª classe Beatriz Wenceslau, em um evento que reuniu 96 agentes de 17 cidades, incluindo a Capital paulista.

A solenidade, realizada no auditório Franco Montoro, foi proposta pelo deputado estadual Fábio Faria de Sá, que ressaltou os desafios enfrentados pelas mulheres na área da segurança pública. Segundo o parlamentar, as agentes ainda precisam comprovar constantemente sua capacidade em um ambiente historicamente marcado por desigualdades de gênero. “As mulheres da GCM fazem isso com firmeza, competência, sensibilidade e dedicação que merecem todo o nosso respeito”, afirmou.

O secretário municipal de Segurança, Comandante Ferreira, destacou o orgulho da administração municipal pelo reconhecimento das agentes. “Essa homenagem reforça a importância do trabalho desenvolvido pelas nossas guardas civis municipais, que atuam diariamente com profissionalismo e coragem. É um reconhecimento mais do que merecido a mulheres que fazem a diferença na segurança da nossa cidade todos os dias”, declarou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, também enfatizou a relevância da valorização das profissionais e agradeceu a iniciativa do parlamentar. “As guardas municipais femininas de Poá representam competência, compromisso e dedicação. Elas saem das suas casas todos os dias, deixam suas famílias, para garantir a segurança da nossa população. Agradeço ao deputado Fábio Faria de Sá por essa importante homenagem, que valoriza e reconhece o trabalho das nossas profissionais”, afirmou.

A cerimônia também contou com um momento de emoção ao prestar uma homenagem póstuma à guarda civil Sara Andrade dos Reis, de 34 anos, que foi assassinada no início do mês, na Capital. A agente foi lembrada por sua trajetória e dedicação à corporação, e a homenagem foi acompanhada por seus familiares, que estiveram presentes no evento.