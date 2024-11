Carro colide com ônibus e atropela 12 pessoas em Mogi das Cruzes

Um carro colidiu com um ônibus, que perdeu o controle e atropelou 12 pedestres em uma adega, neste sábado (9), na Avenida João XXIII, no Jardim São Pedro, em Mogi das Cruzes.

A Polícia Civil investiga este acidente e procura pelo autor do crime que fugiu sem prestar socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do veículo perdeu o controle e bateu no ônibus. Com o impacto o coletivo colidiu contra outro carro estacionado na via e invadiu uma adega, onde havia várias pessoas.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes informou que o acidente ocorreu quando o motorista de um dos veículos envolvidos não respeitou a sinalização de parada obrigatória no cruzamento, atingindo o ônibus que seguia em direção ao Centro pela Avenida João XXIII. O motorista do ônibus, ao perder o controle, acabou atropelando as pessoas que estavam na calçada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. Ao todo, 10 vítimas foram atendidas pelo Samu, das quais seis, em estado grave, foram levadas ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Outras quatro foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia. O motorista do ônibus, que estava sem passageiros, não sofreu ferimentos.

Agentes de trânsito estiveram no local para controlar o tráfego e auxiliar no atendimento. A via foi liberada por volta das 2h43 da madrugada. A perícia foi acionada, e as imagens das câmeras de segurança da região foram recolhidas para investigação.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, que segue nas investigações para identificar o motorista responsável.