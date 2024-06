Carro colide durante fuga e Caep prende quadrilha em Itaquá

Quatro homens suspeitos de praticar diversos roubos na região, foram presos, na noite desta quarta-feira (12), em Itaquaquecetuba, após colidir em um poste durante fuga.

Foram apreendidos sete celulares, cartões de crédito, aparelhos eletrônicos, roupas e calçados, entre outros itens dentro do carro.

Policiais da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) estavam em patrulhamento na rua Santa Rita de Cássia, quando avistaram um veículo, com as mesmas características de uma denúncia do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A quadrilha utilizou o mesmo carro para roubar uma vítima na rua Amapá, no Jardim Aracaré.



Ao perceberem a aproximação da equipe, o motorista do veículo fugiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada. Durante a fuga, um dos suspeitos jogou no Rio Tietê um objeto que aparentava ser uma arma de fogo.

O veículo colidiu com um poste na Avenida Rochedo de Minas, momento em que a quadrilha foi rendida e retirada do automóvel.

O carro estava com placas falsas (sem registro) e, dentro dele, tinha diversos objetos que foram apreendidos. Também foram localizadas as placas verdadeiras do veículo.

ROUBO

A quadrilha é acusada de praticar diversos roubos no bairro Miguel Badra, em Suzano.

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o veículo e os itens recuperados, ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão, mantendo os indivíduos à disposição da Justiça.