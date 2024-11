Casal de Mogi é encontrado morto dentro de carro em Itapevi

Um casal de enfermeiros de Mogi das Cruzes foi encontrado morto dentro de um carro, na tarde de segunda-feira (25), no bairro Encruzilhadas, em Itapevi, na Grande São Paulo. As vítimas tinham 42 e 32 anos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência em uma chácara. No local, encontraram os corpos das vítimas dentro de um carro. De acordo com a pasta, não havia sinais de violência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou os óbitos.

Ainda de acordo com a SSP, os policiais encontraram porções de entorpecente e uma embalagem de cola solvente. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Itapevi, que segue investigando o caso.