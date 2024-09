Centro Universitário impede rematrícula de aluno suspeito de importunação sexual

O Centro Universitário UniPiaget decidiu não rematricular um aluno suspeito de filmar alunas no banheiro da instituição. A faculdade divulgou uma nota à imprensa nesta terça-feira (10).



Após concluir o processo disciplinar que apurou o envolvimento do estudante em um caso de importunação sexual, a instituição tomou a medida de impedir sua rematrícula, além de bloquear a matrícula do aluno em qualquer outro curso oferecido pela universidade.



A decisão foi baseada na deliberação da Comissão Disciplinar Extraordinária, instituída em 21 de agosto de 2024. O processo seguiu os princípios de ampla defesa e contraditório, incluindo a análise de depoimentos, testemunhas e gravações das câmeras de segurança internas do campus.



Com base nas provas, a comissão recomendou por unanimidade a expulsão do aluno. Como o estudante havia voluntariamente trancado sua matrícula, o UniPiaget recusou a rematrícula em casos de sindicância interna ou quando a permanência do aluno for considerada prejudicial à coletividade acadêmica.



"O UniPiaget, em conjunto com a Comissão Estudantil de Bem-Estar e Segurança do Aluno, está implementando ações para promover um ambiente acadêmico cada vez mais seguro, ético e respeitoso, garantindo a qualidade de suas atividades e o bem-estar de todos", destacou a instituição em nota.



O caso



Um homem foi preso em flagrante suspeito de importunação sexual. A vítima denunciou o caso após perceber que, enquanto utilizava o banheiro da faculdade, havia uma câmera de celular filmando por baixo da divisória. O suspeito foi visto saindo do local e detido até a chegada da polícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, como importunação sexual.