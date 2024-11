Choque entre caminhões provoca lentidão de 3 km no Rodoanel em Suzano

Um acidente envolvendo dois caminhões provocou uma lentidão de 3 km no trecho leste Rodoanel Mário Covas, nesta quarta-feira (6), em Suzano.

De acordo com a SPMar, o trânsito ficou lento entre os km 102 e 105. Houve interdição das faixas 2 e 3, além do acostamento, para o resgate de duas vítimas. Elas ficaram presas entre as ferragens, foram removidas e encaminhadas ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

Segundo a concessionária, o choque entre os caminhões ocorreu no km 105. As pistas foram liberadas por volta das 16h50.