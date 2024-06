Cinco cidades do Alto Tietê estão no Atlas da Violência 2024

O Alto Tietê tem cinco cidades no Atlas da Violência 2024. Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano figuram no ranking divulgado nesta terça-feira (18), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados são referentes ao ano de 2022.

De acordo com o Ipea, Itaquá tem índice de 12,2 a cada 100 mil habitantes. Na região, o município é seguido por Ferraz de Vasconcelos, com taca de 10,6 mortes violentas. Ainda segundo o estudo, Suzano aparece com uma taxa de 10,4 óbitos. Na sequência aparecem Mogi das Cruzes, com 6,0, e Poá, com taxa de 5,8.

O Atlas é feito com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), ambos do Ministério da Saúde, e diferem dos dados repassados pelas secretarias da Segurança, utilizados no Monitor da Violência e no Anuário de Segurança Pública.

Com relação aos dados nacionais, ocorreram 213,7 mil assassinatos no Brasil, em 2022.

De acordo com o Atlas da Violência 2024, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes registrada no país em 2022 foi 21,7, mas se considerar também os assassinatos ocultos, ela sobe para 24,5, uma diferença de 2,8 pontos. Em 2017, a diferença era de 1,8 ponto (31,8 de registros ante 33,6 de estimados).

Se considerarmos apenas a taxa de homicídios registrados, a queda entre 2012 e 2022 chegou a 24,9% e, entre 2021 e 2022, alcançou 3,6%. Se formos considerar a taxa dos assassinatos estimados, no entanto, as quedas são bem menores: -20,5% e -1,6%, respectivamente.