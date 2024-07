Colisão entre caminhão e carreta causa vazamento químico na rodovia Ayrton Senna

Uma colisão entre um caminhão e uma carreta, na manhã desta quarta-feira (17), interditou totalmente a pista sentido leste da rodovia Ayrton Senna.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que uma carreta não conseguiu frear e bateu na traseira de um caminhão. O acidente ocasionou o vazamento de substância química no local, no km 20, na região de Guarulhos. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital.

Todas as faixas e o acostamento foram interditados.

Equipes da Ecopistas, do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Militar, do Samu e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foram acionadas e estão atendendo a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 05h45 por perigo de incêndio e enviou três viaturas para atendimento presencial

Segundo a Artesp, por volta das 7h da manhã, o tráfego sentido leste estava congestionado entre o km 15 e o km 20 da Ayrton Senna.