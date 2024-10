Colisão entre carro e caminhão deixa um morto em Suzano

Um homem, de 37 anos, morreu após colidir de frente com um caminhão ao invadir a contramão na tarde desta segunda-feira (21), na Estrada dos Fernandes, em Suzano.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um caminhão. O impacto resultou na morte do condutor, que não utilizava o cinto de segurança e foi encontrado preso nas ferragens.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local. O Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, o condutor seguia sentido bairro-centro quando colidiu com o caminhão na pista contrária. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, e agentes da secretaria auxiliaram na organização do tráfego até a liberação da via. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Suzano, que solicitou perícia no local.