Colisão entre ônibus e carreta deixa um ferido na Via Dutra, em Arujá

Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou uma mulher ferida na manhã desta quinta-feira (09), no quilômetro 195 da Rodovia Presidente Dutra, em Arujá. O ônibus transportava 45 passageiras e tinha como destino a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da RioSP, concessionária que administra a via, as equipes foram acionadas por volta das 10h11. A colisão aconteceu no sentido Rio de Janeiro e a rodovia teve a faixa esquerda interditada.

A Viação Águia Branca informou que o acidente aconteceu após uma parada repentina na rodovia, quando a carreta reduziu bruscamente a velocidade. Uma passageira sofreu ferimentos leves provocados por estilhaços de vidro, recebeu atendimento médico no local e foi liberada. Os demais passageiros e o motorista não se feriram.

O ônibus fazia a linha de Osasco, em São Paulo, para Vitória da Conquista, na Bahia.

A Águia Branca mobilizou equipes de apoio e enviou outro ônibus para dar continuidade à viagem dos passageiros. A via foi totalmente liberada às 12h13.

A empresa salienta que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.